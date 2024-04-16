В Самарской области похитителей металла разоблачили по следам от санок

Нефтегорский районный суд Самарской области рассмотрел уголовное дело о краже 600 кг металла. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В конце декабря 2024 г. автоинспекторы при патрулировании встретили мужчин, которые на санях везли металлолом и занервничали при виде полицейских. Пояснить происхождение груза они не смогли.

Правоохранители по следам на снегу выяснили, что подозреваемые украли металлолом весом 685 кг, сверлильный станок, алюминиевую посуду, двигатель ВАЗ-2121 и зернодробилку из гаража местного жителя. Ущерб составил 44 тыс. рублей.

Задержанные признались, что два дня вывозили вещи из гаража на санях и планировали сдать похищенное на металлолом, но не успели.

В итоге мужчинам назначили по 300 часов обязательных работ.