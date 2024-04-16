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Облправительство Власть и политика

В правительстве Самарской области создадут департамент науки

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В правительстве Самарской области будет создан отдельный департамент науки. Соответствующее постановление губернатора опубликовано во вторник, 16 апреля.

Планируется, что новый департамент будет зарегистрирован до 1 июля 2024 года. До 1 августа должны быть проведены организационно штатные мероприятия в новом ведомстве и министерстве образования и науки. Министерство также сменит название на "министерство образования".

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