В правительстве Самарской области создадут департамент науки

В правительстве Самарской области будет создан отдельный департамент науки. Соответствующее постановление губернатора опубликовано во вторник, 16 апреля.

Планируется, что новый департамент будет зарегистрирован до 1 июля 2024 года. До 1 августа должны быть проведены организационно штатные мероприятия в новом ведомстве и министерстве образования и науки. Министерство также сменит название на "министерство образования".