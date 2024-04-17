Самарец избил приятеля из-за компьютерной игры

Промышленный районный суд города Самары вынес приговор 27-летнему местному жителю, которого обвинили в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Как выяснили следователи, 33-летний пострадавший выпивал с приятелем и его девушкой. Потом хозяин квартиры оставил гостей и ушел в другую комнату, играть в компьютерные игры. Во время игры мужчина громко нецензурно ругался, и его приятель подумал, что оскорбления направлены в адрес его избранницы. Гость зашел в комнату и несколько раз сильно ударил друга по голове.

После этого гости ушли, а когда вернулись через несколько дней, заметили, что пострадавший плохо себя чувствует, и вызвали медиков. Самарец получил тяжкие травмы.

Задержанный признал вину и сказал, что причиной всего стало недопонимание на фоне алкоголя.

Суд назначил обвиняемому два года лишения свободы в колонии общего режима.