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Облправительство Власть и политика

Дмитрий Азаров утвердил еще одного зампреда правительства

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Распоряжением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с 17 апреля Константин Пресняков назначен заместителем председателя правительства - руководителем департамента информационных технологий и связи Самарской области. Об этом сообщили в департаменте.

Фото: департамент информационных технологий и связи CO

Напомним, Константин Пресняков занимает эту должность с 2020 года. После выборов губернатора в сентябре 2023 г., как и остальные члены правительства региона, он был переведен в статус врио.

В марте Дмитрий Азаров переназначил на должности заместителей правительства региона Наталью Катину (курирует экономический блок), Александра Фетисова (социальный блок) и Александра Винникова (возглавляет департамент по вопросам общественной безопасности).

По данным сайта областного правительства, приставки "врио" остаются только у министра строительства Алексея Веселова, министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Михаила Студенникова и вице-губернатора – руководителя департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Андрея Когтева.

Кроме того, после отставки Сергея Бурцева остается вакантным кресло министра молодежной политики.

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