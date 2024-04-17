Дмитрий Азаров утвердил еще одного зампреда правительства

Распоряжением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с 17 апреля Константин Пресняков назначен заместителем председателя правительства - руководителем департамента информационных технологий и связи Самарской области. Об этом сообщили в департаменте.
Напомним, Константин Пресняков занимает эту должность с 2020 года. После выборов губернатора в сентябре 2023 г., как и остальные члены правительства региона, он был переведен в статус врио.
В марте Дмитрий Азаров переназначил на должности заместителей правительства региона Наталью Катину (курирует экономический блок), Александра Фетисова (социальный блок) и Александра Винникова (возглавляет департамент по вопросам общественной безопасности).
По данным сайта областного правительства, приставки "врио" остаются только у министра строительства Алексея Веселова, министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Михаила Студенникова и вице-губернатора – руководителя департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Андрея Когтева.
Кроме того, после отставки Сергея Бурцева остается вакантным кресло министра молодежной политики.
Последние комментарии
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?
Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...
На послерыбьи и рак рыба...
Можно только порадоваться, что инициатива нашла огромный отклик!