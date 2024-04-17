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Экономика и бизнес

Определены новые резиденты "Жигулевской долины"

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В технопарке "Жигулевская долина" прошел экспертный совет под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова. По результатам рассмотрения новых заявок, статус резидента технопарка получат 13 технологических стартапов.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Эти проекты охватывают разные отрасли: информационные технологии и нейросети, транспорт и космические разработки, инжиниринг и биотехнология.

Создание условий для высокотехнологичных компаний и стартапов, способных внести свой вклад в развитие промышленных производств и всего региона в целом, — важное направление в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

"Жигулевская долина" признана лучшим технопарком в сфере высоких технологий в стране. И мы рады, что число стартапов, получивших статус резидента технопарка, с каждым годом только растет. Комплексный подход к работе с инновационными и технологическими проектами позволяет выращивать успешные, уверенные в себе компании, гордиться успехами наших разработчиков, которые выходят на всероссийский и даже международный уровень", — акцентировал Дмитрий Богданов.

В статусе резидента "Жигулевской долины" технологические стартапы получают возможность воспользоваться широким спектром мер государственной поддержки.

Технопарк является региональным оператором фонда "Сколково" и региональным партнером АНО "Агентство по технологическому развитию"; руководитель технопарка Александр Сергиенко — региональный представитель Фонда содействия инновациям.

Сотрудничество технопарка с Инновационным фондом Самарской области позволяет активно развивать взаимодействие резидентов с крупными индустриальными партнерами.

Каждого резидента технопарка курирует проектный менеджер, который помогает подобрать оптимальные меры поддержки, необходимые для развития проекта.

Стартапы получают возможность на льготных условиях разместиться в оборудованных офисах, лабораторных и производственных помещениях и проводить свои мероприятия в конгресс-центре технопарка. Резидентам также доступны информационное сопровождение, участие в выставках, продвижение в СМИ, содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности, разнообразные консультационные услуги — это лишь часть инструментов поддержки резидентов технопарка.

"Наша компания приходит в технопарк с целью заявить о своей технологии и найти партнеров, с которыми сможем сделать ее еще лучше. Надеемся на нетворкинг с резидентами, участие в выставках и форумах со своим проектом", — отметил генеральный директор ООО "Виртуальные технологии" Антон Прокопенко.

"Статус резидента повышает доверие клиентов к нам. Кроме того, "Жигулевская долина" предоставляет необходимые нам меры поддержки, которые очень полезны в начале развития компании", — подчеркнул генеральный директор ООО "Рекламные технологии" Сергей Басипов.

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