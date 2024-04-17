Самарский филиал "Т Плюс" определил лучшую команду оперативного персонала станций с парогазовыми установками

В Самаре подвели итоги регионального этапа соревнований профессионального мастерства среди оперативного персонала станций "Т Плюс" с парогазовыми установками (ПГУ). Победителем смотра стала команда Сызранской ТЭЦ.

Уровень профессионализма оценивался на 8 этапах. В их числе проверка знаний нормативно-технической документации, выполнение переключений и ликвидация аварий в электроустановках, оказание доврачебной помощи пострадавшему, локализация и ликвидация возгораний и другие. При оценке прохождения испытаний учитывалась слаженность командных действий, а также умения и навыки каждого отдельного члена команды.

Все этапы конкурса проходили на базе Самарской ТЭЦ и Самарского учебно-курсового комбината, который является центром дистанционного обучения и повышения квалификации для сотрудников компании "Т Плюс".

В команду Сызранской ТЭЦ вошли начальник смены электростанции Алексей Бабичев, начальник смены электрического цеха Анатолий Земсков, инженер АСУ ТП Дмитрий Кузнецов, начальник смены химического цеха Лиля Поздеева, начальник смены котлотурбинного цеха участка ПГУ Вадим Мулякаев и машинист газотурбинных установок участка ПГУ Егор Куркин. Руководитель команды — заместитель главного инженера по эксплуатации Сызранской ТЭЦ Николай Никитин.

В конце мая команде Сызранской ТЭЦ предстоит защищать честь Самарского филиала на корпоративном финале соревнований профмастерства "Т Плюс", которые пройдут в Екатеринбурге.