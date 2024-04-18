В Самаре стартует "ЗИМфест. Наследие модернизма"

Проект открывается сегодня 18 апреля серией бесплатных экскурсий, сообщают организаторы.

"ЗИМфест. Наследие модернизма" охватит все сферы культуры и познакомит самарцев ближе с родным городом. Организаторы подготовили обширную публичную просветительскую программу из более 30 мероприятий — выставок, экскурсий, лекций, паблик-токов, концертов, литературных и театральных программ. Проект продлится до сентября.

"ЗИМфест" стартует 18 апреля и открывается серией бесплатных экскурсий, приуроченных ко Дню всемирного наследия, что символично, поскольку модернистские произведения архитектуры недооценены и сейчас больше всего нуждаются в популяризации. Гости смогут бесплатно посетить авторские экскурсии, организованные "ЗИМ Галереей" и заново открыть для себя улицы Самары, пространство Музея имени Алабина и КРЦ "Звезда". "ЗИМфест. Наследие модернизма" проходит по инициативе и при поддержке концептуального жилого комплекса "ЗИМ Галерея". Куратором проекта выступает историк архитектуры Армен Арутюнов.

В четверг, 18 апреля, в 13:00 состоится экскурсия Дмитрия Храмова по интерьерам КРЦ "Звезда" на улице Ново-Садовая, 106Г. КРЦ "Звезда" — один из главных самарских памятников советского модернизма и самый недооцененный среди них. Дом культуры "Звезда" был построен в 1970 году по проекту выдающегося самарского архитектора Юрия Храмова. На экскурсии, которую проведет сын автора, посетители узнают о первоначальной концепции здания, его ценности и увидят сохранившиеся интерьеры.

Ссылка на регистрацию (участие бесплатное, количество мест ограничено).

В этот же день, в 15:00, пройдет презентация экскурсии Армена Арутюнова по аудиогиду "От Фабрики-кухни до "Рашпиля", созданного по инициативе ЖК "ЗИМ Галерея". Авторский аудиогид историка архитектуры и куратора "ЗИМфеста" Армена Арутюнова создан в прошлом году специально для ЖК "ЗИМ Галерея". За одну прогулку экскурсанты познакомятся с уникальным историко-культурным наследием района, которое не уступает по значимости признанным самарским памятникам архитектуры. Ссылка на регистрацию (участие бесплатное, количество мест ограничено)

В 17:00 состоится презентация экскурсии "Конструктивизм. Эстетика визуального удара" от партнера "ЗИМ Галереи" — бюро "Арт-экскурсии". На экскурсии по архитектуре конструктивизма посетители познакомятся с уникальными образцами этого стиля, характерными для Самары в раннесоветский период. Экскурсанты также узнают о проектах, которые могли изменить Самару до неузнаваемости, но так и не были реализованы. Ссылка на регистрацию (участие бесплатное, количество мест ограничено).

В 19:00 пройдет экскурсия "Последний год Куйбышева" в Музее имени Алабина. 19 апреля 1990 года в Куйбышеве открылся один из самых ожидаемых долгостроев — Ленинский мемориал, настоящий "храм" Ильича и его идей. На иммерсивной экскурсии директор музея Андрей Кочетков и специально приглашенные артисты погрузят гостей в атмосферу музея, Куйбышева, страны и мира того периода. Ссылка на регистрацию (участие бесплатное, количество мест ограничено)

"Просим регистрироваться на мероприятия только если вы действительно сможете их посетить, так как все они ограничены количеством мест. В рамках "ЗИМфеста" в будущем пройдет еще множество экскурсий", - предупредили организаторы.