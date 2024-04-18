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Суды Происшествия

Обвинение запросило экс-директору нацпарка "Самарская Лука" 7 лет заключения

ТОЛЬЯТТИ. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На прениях в Центральном районном суде Тольятти по уголовному делу бывшего директора НП "Самарская Лука" Александра Губернаторова представитель государственного обвинения просил признать его виновным и приговорить к семи годам заключения в колонии общего режима со штрафом в 150 тыс. рублей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Фото: Андрей Савельев

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Напомним, что уголовного дело в отношении Губернаторова уже второй раз рассматривается в Центральном районном суде Тольятти.

По версии следствия, глава нацпарка с 2012 по 2018 гг. похищал деньги коммерческих организаций, предназначенные для благотворительной помощи учреждению. По данным следствия, Губернаторов мог похитить около 10 млн рублей.

Кроме того, по указанию обвиняемого работники национального парка в рабочее время на служебном транспорте и спецтехнике обустраивали личные земельные участки руководителя и расположенные на них объекты. Причиненный учреждению ущерб превысил 180 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждали по статьям "Мошенничество" и "Злоупотребление должностными полномочиями". По окончании следствия — в ноябре 2020 г. уголовное дело в отношении Губернаторова поступило в Центральный районный суд Тольятти, который 31 мая 2022 г. приговорил его к пяти годам заключения в колонии общего режима. Находившийся под подпиской о невыезде мужчина был взят под стражу в зале суда.

Приговор был обжалован стороной защиты. 14 апреля 2023 г. Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор и вернул дело на рассмотрение в тот же суд первой инстанции иным составом суда. Кассационная инстанция сослалась на существенные нарушения при постановлении приговора, указав, что суд не учел обстоятельства, которые могли повлиять на выводы о виновности Губернаторова и квалификации его действий.

Также Шестой кассационный суд освободил Губернаторова из мест лишения свободы и избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В итоге уголовное дело в отношении Александра Губернаторова вновь поступило на рассмотрение в Центральный районный суд Тольятти. И сейчас процесс вышел на завершающую стадию.

Также напомним, что уголовное дело Губернаторова появилось на фоне скандала с браконьерством в нацпарке. В январе 2018 г. около поселка Винновка задержали двух госинспекторов нацпарка, при которых имелось оружие, а в санях снегохода лежала туша кабана. После этого инцидента к правоохранителям попала флешка с видео- и фотоматериалами, записанными одним из госинспекторов. Он сам фиксировал эпизоды охоты — на видео попали десятки убитых животных. Материалы были опубликованы местными активистами в Youtube.

Позднее свидетели из числа работников парка заявили, что охота проводилась систематически, а задачи по отстрелу диких животных на мясо, оборудованию вышек, сидок и подкормочных площадок якобы ставил заместитель директора нацпарка.

Были возбуждены два дела — о браконьерстве и превышении полномочий, которые впоследствии были объединены в одно производство и переданы в СУ СК по Самарской области. Расследование дела неоднократно прекращалось с формулировкой "за отсутствием состава преступления".

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