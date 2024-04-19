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Суды Происшествия

В Самарской области "общественнику" Владимиру Игнатьеву вынесли приговор за вымогательство и мошенничество

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Красноярского района Самарской области вынес приговор "активисту" Владимиру Игнатьеву и его товарищу Игорю Александрову. Обвинения им предъявляли по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба) и п. "а" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Напомним, Игнатьева и Александрова задержали сотрудники ФСБ и Уголовного розыска. По версии силовиков, они могли вымогать деньги у коммерсантов.

Ранее Игнатьева и его знакомого Игоря Александрова уже обвиняли в вымогательстве и покушении на мошенничество. По первому эпизоду им вменили в вину сбор 164 тыс. руб. с коммерсантов, сваливавших мусор на несанкционированной свалке около с. Красный Яр; по второму — попытку получить 5 тыс. руб. с водителя КамАЗа, выгрузившего мусор также на незаконной свалке. Впоследствии сообщалось о появлении нового эпизода — по версии следствия, Игнатьев и Александров получили 200 тыс. руб. от потерпевшего за отказ от участия в аукционе на право приобретения земельного участка.

Как сообщает прокуратура Самарской области, теперь в судебном заседании установлено, что мужчины сообщили гражданину, что являются представителями конкурентов, желающими принять участие в аукционе на право приобретения земельного участка, однако могут отказаться от участия в случае передачи им 200 тыс. рублей.

Будучи введенным в заблуждение, потерпевший согласился, внес на банковский счет одного из сообщников 20 тыс. рублей. Получить оставшуюся часть суммы соучастники не смогли, в связи с тем, что гражданин обратился в правоохранительные органы.

"Они же, находясь на несанкционированной свалке около с. Красный Яр, управляя легковым автомобилем, заблокировали дорогу водителю грузового автомобиля, осуществившего свал бытового мусора, и под угрозой насилия потребовали передать им 5 тыс. рублей", — сообщили в прокуратуре.

Обвиняемых приговорили к 3 годам и 2 годам 10 месяцам колонии общего режима.

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