Жительницу Самарской области подозревают в убийстве сожителя в пьяной ссоре

В Нефтегорском районе Самарской области задержали 31-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве сожителя. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 17 апреля подозреваемая выпивала дома, а потом поссорилась с 55-летним сожителем и несколько раз ударила его в грудь "колюще-режущим предметом". От полученных травм мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎