Жительницу Самарской области подозревают в убийстве сожителя в пьяной ссоре

В Нефтегорском районе Самарской области задержали 31-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве сожителя. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, 17 апреля подозреваемая выпивала дома, а потом поссорилась с 55-летним сожителем и несколько раз ударила его в грудь "колюще-режущим предметом". От полученных травм мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.