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Суд оправдал экс-директора "Самарской Луки" Александра Губернаторова

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 22 апреля, суд Центрального района Тольятти вынес решение по делу бывшего директора национального парка "Самарская Лука" Александра Губернаторова. Мужчину полностью оправдали.

Фото: Андрей Савельев

Напомним, обвиняли главу нацпарка в том, что якобы с 2012 по 2018 г. он похищал деньги коммерческих организаций, предназначенные для благотворительной помощи учреждению. По данным следствия, Губернаторов мог похитить около 10 млн рублей.

Кроме того, следствие считало, что по указанию Губернаторова работники нацпарка в рабочее время на служебном транспорте и спецтехнике обустраивали личные земельные участки руководителя и расположенные на них объекты. Причиненный учреждению ущерб превысил 180 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждали по статьям "Мошенничество" и "Злоупотребление должностными полномочиями". По окончании следствия в ноябре 2020 г. дело Губернаторова поступило в Центральный районный суд Тольятти, который 31 мая 2022 г. приговорил его к пяти годам заключения в колонии общего режима.

Приговор обжаловала сторона защиты. 14 апреля 2023 г. Шестой кассационный суд отменил приговор и вернул дело на рассмотрение в тот же суд первой инстанции. Кассация сослалась на существенные нарушения при постановлении приговора, указав, что суд не учел обстоятельств, которые могли повлиять на выводы о виновности Губернаторова и квалификацию его действий. Также Шестой кассационный суд освободил Губернаторова из мест лишения свободы и отправил под подписку о невыезде.

Как рассказала 22 апреля журналисту Волга Ньюс адвокат Губернаторова Светлана Нешкова, пока нет мотивировочной части оправдательного приговора. Но сыграть роль могло то, что потерпевшие по эпизоду о мошенничестве (коммерческие организации) утверждают, что их Губернаторов не обманывал. Таким образом, по словам адвоката, нельзя осудить за мошенничество без потерпевших.

По эпизоду с поездками на транспорте нацпарка, по словам адвоката, водители, например, не могут вспомнить, куда они ездили несколько лет назад. Кроме того, как отмечает Нешкова, ущерб считали исходя из целого дня, даже если вменяли недолгие поездки.

Она также добавляет - когда Губернаторов заступил на пост, то внебюджетный фонд составлял ноль рублей. А после его увольнения - порядка 20 млн рублей. Юрист говорит, что уверена в невиновности своего доверителя.

Пока адвокаты ждут изготовленного в бумажном варианте решения суда. Оно еще не вступило в силу. Не исключено, что оправдательный приговор теперь будет обжаловать сторона обвинения.

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