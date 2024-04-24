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Суды Происшествия

Бывший чиновник из Отрадного получил шесть лет за взятки

ОТРАДНЫЙ. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор в отношении отрадненского предпринимателя и экс-чиновника Николая Петрова, признанного виновным в мошенничестве, посредничестве в коммерческом подкупе и получении взяток.

По совокупности наказаний он получил шесть с половиной лет с колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн рублей. Также он лишен права занимать должности в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных на срок шесть лет.

Напомним, бывшего директора МАУ "Центр материально-технического обеспечения образовательных учреждений городского округа Отрадный" задержали в конце января 2019 г. после получения 943 тыс. рублей. Взятку он получил от руководителя строительной фирмы, которая в ноябре 2018 г. заключила контракт на выполнение работ по строительству сетей газоснабжения.

На предварительном следствии выяснилось, что Петров, будучи директором МАУ, не единожды брал "откаты" от строителей за получение контрактов на строительные и ремонтные работы на муниципальных объектах. Ему вменили получение взяток более чем на 1,6 млн рублей. Обвиняемый отсидел в камере полгода и был переведен под домашний арест.

Летом 2020 г. в Отрадненском горсуде его приговорили к восьми годам колонии строго режима и штрафу в 2,4 млн рублей. Однако это решение суда было обжаловано обоим сторонами процесса. Гособвинение посчитало наказания излишне мягким.

Материалы этого уголовного дела были возвращены в суд первой инстанции, откуда затем дважды возвращались прокурору. В итоге в сентябре прошлого года судебное разбирательство было завершено в Кинель-Черкасском райсуде. На этот раз приговор был более мягким и на прошлой неделе устоял в апелляционной инстанции.

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