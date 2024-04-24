Топ-менеджер самарского "АК Банка" получил четыре года за невозвратный кредит

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В среду, 24 апреля, Ленинский районный суд Самары вынес приговор экс-заместителю председателя правления АО "АК Банк" (АктивКапиталБанка) Алексею Саплинову. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов, он признан виновным в хищении банковских средств на сумму более 64 млн руб. и приговорен к лишению свободы на четыре года.