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Суды Происшествия

Топ-менеджер самарского "АК Банка" получил четыре года за невозвратный кредит

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 24 апреля, Ленинский районный суд Самары вынес приговор экс-заместителю председателя правления АО "АК Банк" (АктивКапиталБанка) Алексею Саплинову. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов, он признан виновным в хищении банковских средств на сумму более 64 млн руб. и приговорен к лишению свободы на четыре года.

Также судом удовлетворен гражданский иск в размере более 64 млн рублей.

В АСВ поясняют, что хищение было организовано путем выдачи невозвратного кредита юридическому лицу.

Напомним, "АК Банк" был лишен лицензии в конце марта 2018 г., в мае суд признал его банкротом. На момент отзыва лицензии, по данным ЦБ РФ, обязательства банка превышали величину его активов на 6,4 млрд рублей. Долг АктивКапитал Банка перед кредиторами составляет около 25 млрд рублей. АСВ пытался привлечь 15 его собственников и руководителей к субсидиарной ответственности на 23 млрд рублей.

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