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Суды Происшествия

Уголовное дело директора Поволжского государственного колледжа никак не разрешится

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд оставил в силе решение федерального судьи Артема Мартынова о возвращении прокурору уголовного дела Владимира Зацепина. Суд первой инстанции посчитал, что обвинительное заключение было составлено с нарушением требований УПК.

Директора Поволжского государственного колледжа обвиняют в мошенничестве и получении взятки, его бывших подчиненных Калашникова и Кузнецову - в посредничестве при передаче мзды, а Андрея Бондарева - в даче незаконного вознаграждения за устройство двух абитуриенток на очную бюджетную форму обучения.

Уголовное преследование руководителя ПГК началось еще летом 2020 года. Дело было возбуждено якобы за получение им взятки 144 тыс. рублей. Более полугода мужчина провел под домашним арестом. За это время его уволили с работы, но затем восстановили.

В ноябре 2022 г. Зацепина приговорили к шести годам лишения свободы и арестовали в зале суда. Защита экс-директора настаивала на его полном оправдании и обжаловала это решение. Областной суд жалобу удовлетворил и освободил Зацепина из следственного изолятора.

В ноябре 2023 г. судебное следствие началось вновь, но председательствовавший вернул дело в прокуратуру Октябрьского района. Адвокат Василий Гурко подал жалобу на такое решение, подозревая, что это позволяет обвинению "тихо" прекратить дело, лишая тем самым обвиняемых шанса быть оправданными и получить компенсацию за незаконное уголовное преследование. Однако апелляционная инстанция отказала в удовлетворении его жалобы.

Решение о кассационном обжаловании пока не принято.

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