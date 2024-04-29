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Музеи и выставки Культура

Музей Эльдара Рязанова организует экскурсию и лекцию 4 мая

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 4 мая, музей Эльдара Рязанова организует несколько событий.

В 16:30 главный хранитель музея Татьяна Пульная проведет пешеходную экскурсию "Самара Кондитерская" (12+).

Экскурсия посвящена производителям сладостей в дореволюционной Самаре. После переезда в Самару в 1914 году семья Шустерман (глава семьи — Моисей Яковлевич Шустерман — дедушка Эльдара Рязанова по материнской линии) открыла небольшую конфетную фабрику. Были ли у них конкуренты? Кем были проверяющие фабрики? Что больше предпочитали жители нашего города в начале прошлого века: печенье, карамель или монпансье? В чем отличие конфект и конфет? Где в Самаре можно было купить сладости, в магазине или на базаре? На экскурсии посетители узнают ответы на эти и многие другие вопросы.

Экскурсанты найдут следы дореволюционного мира сладостей в современной Самаре — места, где находились конфетные фабрики, кондитерские и магазины. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.

В 17:30 в Музее Рязанова пройдет лекция "Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного" (16+), которую прочитает киновед, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов. Это будет уже 12 встреча лектория "История жанра в зеркале советского кино" и заключительная перед "летними каникулами". Цикл лекций возобновится осенью.

Комедия — самый востребованный жанр у советского зрителя. Смех был самым желаемым состоянием, а легкость и радость — чувствами, которые не покидали зрителей, посмотревших хорошую комедию. Но так ли все просто с этим жанром, как кажется на первый взгляд? Еще античные мыслители предупреждали — искусство комедии сложнее трагедии, а опыт комического многослоен и непредсказуем. В чем загадка комедии и почему ее всегда сопровождает некий двойник?

На лекции речь пойдет о советской комедии. На примере культовых картин Олег Горяинов расскажет, почему смех сопровождается несмешными страстями, а смешное преломляется в комнате кривых зеркал. Посетители узнают подробности об известных фильмах и некоторых позабытых работах, например, кинокартинах Эльдара Рязанова "Девушка без адреса" (1957, 12+) и "Забытая мелодия для флейты" (1987, 12+).

Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.

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