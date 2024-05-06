Капремонт в усадьбе Самариных в Приволжье начнется в 2024 году

В 2024 г. из областного бюджета выделят субсидии на работы по сохранению памятника регионального значения "Усадьба Самариных" в селе Приволжье (ул. Советская, 19) Приволжского района. Об этом сообщает УГООКН Самарской области.

Управление государственной охраны объектов культурного наследия получило разрешение на проведение работ по восстановлению архитектурного шедевра, выполненного в английском варианте европейской готики.

"Запланирован широкий фронт работ. Преобразится не только здание, но и прилегающая к нему территория", - сообщили в Управлении.

У особняка снаружи отремонтируют фасады, фундамент, кровлю, двери и оконные блоки, крыльцо, лестницы. Внутри здания восстановят полы, стены и перегородки, приведут в порядок все коммуникации здания: отопление, вентиляцию, водоснабжение и водоотведение, тепловые сети, наружный газопровод и т. д. Кроме того, будет отремонтировано все электрооборудование и пожарная сигнализация.

Подрядчик также планирует благоустроить площадку перед домом и отремонтировать ограду и ворота.