Главарь самарской сети торговцев героином "Балу" не смог добиться УДО

В Екатеринбурге суд не разрешил выйти по УДО главарю банды, торговавшей героином в Самарской области, Сергею Лобину, известному как "Балу". Об этом сообщает nakanune.ru.

Напомним, разветвленная наркоторговая сеть несколько лет снабжала героином сотни наркозависимых и приносила участникам громадные доходы. В 2006 г. ОПГ занялись ФСБ и управление собственной безопасности ГУ МВД области. Целый год силовики прослушивали разговоры подозреваемых, собирали материалы, в октябре 2007 г. провели первые задержания. Тогда было изъято 2,5 кг героина. Самого "Балу" задержали в начале 2008 г. в одном из самарских ресторанов. После этого под следствие попеал и предполагаемый "куратор" наркоторговцев — подполковник полиции Игорь Александров, работавший замначальника оперативного бюро областного УФСКН.

Преступники сбывали за месяц 10-15 кг героина. При этом им приходилось "выкупать" у правоохранителей своих задержанных сбытчиков. В то же время они "сдавали" своих конкурентов, помогая полиции тем улучшать показатели работы.

В результате коллегия присяжных посчитала недоказанным создание Лобиным преступного сообщества. Также присяжные высказались против конфискации его имущества и признав заслуживающим снисхождения. В августе 2010 г. судья приговорил Лобина к 19 годам лишения свободы.

Недавно "Балу" подал ходатайство об УДО. Прокуратура выступила против и указала, что во время отбывания наказания Лобина привлекали к дисциплинарной ответственности и он состоит на профилактическом учете. При этом в колонии досрочное освобождение посчитали целесообразным.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга оставил Сергея Лобина и дальше отбывать срок в колонии.