Любитель пьяного вождения из Тольятти отправится в колонию-поселение за ДТП с пострадавшим

Центральный районный суд Тольятти вынес приговор по уголовному делу о нетрезвом вождении и ДТП. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
15 апреля 2023 г. пьяный 39-летний местный житель сел за руль Toyota Camry. В районе дома № 37 по ул. Комсомольской он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями: Lada Kalina, Renault Duster и Mercedes-Benz. В результате аварии тяжкие травмы получил водитель Lada.
Во время оформления ДТП выяснилось, что ранее мужчину на Toyota уже ловили на пьяном вождении.
Суд назначил ему три года колонии-поселения. Также его на два с половиной года лишили водительских прав, иномарку конфисковали в доход государства.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!