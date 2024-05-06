Любитель пьяного вождения из Тольятти отправится в колонию-поселение за ДТП с пострадавшим

Центральный районный суд Тольятти вынес приговор по уголовному делу о нетрезвом вождении и ДТП. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

15 апреля 2023 г. пьяный 39-летний местный житель сел за руль Toyota Camry. В районе дома № 37 по ул. Комсомольской он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями: Lada Kalina, Renault Duster и Mercedes-Benz. В результате аварии тяжкие травмы получил водитель Lada.

Во время оформления ДТП выяснилось, что ранее мужчину на Toyota уже ловили на пьяном вождении.

Суд назначил ему три года колонии-поселения. Также его на два с половиной года лишили водительских прав, иномарку конфисковали в доход государства.