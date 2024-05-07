В Художественном музее представят выставку Олега Давыдова "Пряничная Россия"

В среду, 8 мая, Самарский художественный музей представит выставку самарского фотографа Олега Давыдова "Пряничная Россия". Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Идея проекта родилась несколько лет назад после фотосъемки с актерами театра "Самарская площадь" в особняке купцов Шихобаловых ("Доме с атлантами") в Самаре. Потом были съемки в Иверском монастыре. То, что автор долгое время задумывал в голове, воплотилось в реальности.

Основная канва фотопроекта — портреты. Часть портретов снята в Самаре, часть рождалась в ходе автопробега, в котором фотограф принял участие летом 2023 года.

"Автопробег подарил потрясающее ощущение, что ты всегда в движении, всегда в пути, меняется картинка за окном, ландшафт, архитектура, люди. Панорамность сменяется камерностью, спокойствие — динамикой, история — современностью. В работах мне хотелось уйти от открыточности, сделать нетуристическую картинку", — признается фотограф.

В экспозицию вошло более 70 работ.