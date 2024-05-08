"Т Плюс" отремонтирует тепловые сети Верхней зоны БОК и II-й магистрали Самарской ТЭЦ

С 13 по 26 мая специалисты ПАО "Т Плюс" выполнят текущий ремонт II-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ и тепловых сетей Верхней зоны Безымянской отопительной котельной. В связи с этим будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий в границах улиц: пр. Кирова — ул. Физкультурная — ул. Металлистов — ул. 22 Партсъезда — ул. Свободы — ул. Победы — ул. Металлистов — ул. Металлургов — ул. Каховская — ул. Нагорная — ул. Черемшанская — пр. Юных Пионеров — Заводское ш. — ул. Товарная — ул. Юбилейная — ул. Теннисная — ул. Промышленности.
В рамках текущего ремонта пройдет проверка тепловых сетей повышенным давлением воды. Энергетики убедительно просят жителей города соблюдать обязательные правила безопасности:
- ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;
- не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;
- разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.
Подача горячего водоснабжения потребителям будет восстановлена совместно с коммунальными организациями после завершения ремонтных работ.
Обо всех обнаруженных повреждениях и прочих инцидентах на тепловых сетях, или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в оперативную диспетчерскую службу "Предприятия тепловых сетей" по телефонам (846) 279-65-00 и (846) 279-79-79. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом "Тепловая справочная служба" (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.
"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с выполнением необходимых мероприятий по подготовке тепловых сетей города к предстоящей зиме.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!