В Самарской области по нацпроекту обновят автомобильные маршруты к памятникам Великой Отечественной войне

В Самарской области благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина, приводят в нормативное состояние маршруты, ведущие к памятникам и мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне.

Развитие дорожно-транспортной сети в регионе ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова. Благодаря слаженной работе федерального центра и главы области по итогам прошлого года регион вновь был признан одним из лидеров по реализации национального проекта.

В 2024 году обновятся дороги, по которым можно доехать до более чем 80 памятников и обелисков в Самарской области. Ремонтом и капитальным ремонтом охвачено свыше 125 км региональных трасс в Кошкинском, Волжском, Ставропольском, Хворостянском, Красноярском, Кинельском Хворостянском, Большеглушицком, Богатовском, Красноармейском, Пестравском и Шенталинском районах.

Традиционно в Самарской области в преддверии 9 мая обновленные в рамках нацпроекта автомобильные маршруты к памятникам Великой Отечественной войне пользуются большой популярностью у жителей и гостей региона.

Поселок Алексеевка в городском округе Кинель является одним из самых посещаемых населенных пунктов в День Победы. Здесь расположены памятник и дом-музей, посвященные семье Володичкиных. Памятник установили в 1995 году в честь матери, потерявшей на войне девятерых сыновей. С момента установки мемориала у него побывало сотни тысяч людей со всех уголков земного шара, в том числе писатель Александр Солженицын.

"Ежегодно у мемориала семье Володичкиных проходит множество мероприятий, посвященных памяти погибшим в Великой Отечественной войне, в том числе спортивные мероприятия. К нам приезжают со всех уголков Самарской области и даже из других регионов. К примеру, 7 мая уже в 29 раз у нас состоялась областная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, в которой приняли участие 14 команд из городов и районов Самарской области. Конечно, дороги областного значения, ведущие к поселку, стали гораздо лучше и современнее, добираться гостям с других территорий удобнее и комфортнее", — говорит заместитель главы городского округа Кинель, руководитель Алексеевского территориального управления Иван Будак.

Автомобильные маршруты к памятнику по дорогам регионального значения обновляются по нацпроекту с 2019 года. За прошедшие годы отремонтированы участки опорной сети дорог Самара — Бугуруслан и Кинель-Богатое — Борское. В 2024 году дорога по трассе Кинель — Богатое — Борское станет еще комфортнее и безопаснее — ремонтом охвачен участок протяженностью 35,8 км, расположенный между Кинельским и Богатовским районами.

Также в преддверии праздника в 2024 году в ряде городов и районов Самарской области стартовали автопробеги. Ожидается, что с 7 по 9 мая более 500 автомобилей, украшенных флагами России, "Бессмертного полка России", Знаменем Победы, портретами ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников СВО, проедут по региональным трассам центральным улицам городов и поселков Самарской области.

Так, в Красноармейском районе участники автопробега уже успели оценить уровень комфорта обновляемой с 2019 года региональной трассы "Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка. "Автопробег в районе стартовал 7 мая. Его участники проедут по всем сельским поселениям района, посетят все памятники и обелиски района в дань памяти о погибших наших дедов возложат венки, всего у нас в районе 33 обелиска. Автопробег завершится 9 мая на Центральной площади села Красноармейское торжественным митингом в честь праздника Победы и праздничным концертом", — говорит глава Красноармейского района Сергей Источников.

Отметим, что трассу "Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка продолжают обновлять и в 2024 году. В апреле стартовали ремонтные работы на участке дороги между Красноармейским и Пестравским районами протяженностью 19 км.