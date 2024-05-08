В Самарской области по нацпроекту обновят автомобильные маршруты к памятникам Великой Отечественной войне

В Самарской области благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина, приводят в нормативное состояние маршруты, ведущие к памятникам и мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне.
Развитие дорожно-транспортной сети в регионе ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова. Благодаря слаженной работе федерального центра и главы области по итогам прошлого года регион вновь был признан одним из лидеров по реализации национального проекта.
В 2024 году обновятся дороги, по которым можно доехать до более чем 80 памятников и обелисков в Самарской области. Ремонтом и капитальным ремонтом охвачено свыше 125 км региональных трасс в Кошкинском, Волжском, Ставропольском, Хворостянском, Красноярском, Кинельском Хворостянском, Большеглушицком, Богатовском, Красноармейском, Пестравском и Шенталинском районах.
Традиционно в Самарской области в преддверии 9 мая обновленные в рамках нацпроекта автомобильные маршруты к памятникам Великой Отечественной войне пользуются большой популярностью у жителей и гостей региона.
Поселок Алексеевка в городском округе Кинель является одним из самых посещаемых населенных пунктов в День Победы. Здесь расположены памятник и дом-музей, посвященные семье Володичкиных. Памятник установили в 1995 году в честь матери, потерявшей на войне девятерых сыновей. С момента установки мемориала у него побывало сотни тысяч людей со всех уголков земного шара, в том числе писатель Александр Солженицын.
"Ежегодно у мемориала семье Володичкиных проходит множество мероприятий, посвященных памяти погибшим в Великой Отечественной войне, в том числе спортивные мероприятия. К нам приезжают со всех уголков Самарской области и даже из других регионов. К примеру, 7 мая уже в 29 раз у нас состоялась областная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, в которой приняли участие 14 команд из городов и районов Самарской области. Конечно, дороги областного значения, ведущие к поселку, стали гораздо лучше и современнее, добираться гостям с других территорий удобнее и комфортнее", — говорит заместитель главы городского округа Кинель, руководитель Алексеевского территориального управления Иван Будак.
Автомобильные маршруты к памятнику по дорогам регионального значения обновляются по нацпроекту с 2019 года. За прошедшие годы отремонтированы участки опорной сети дорог Самара — Бугуруслан и Кинель-Богатое — Борское. В 2024 году дорога по трассе Кинель — Богатое — Борское станет еще комфортнее и безопаснее — ремонтом охвачен участок протяженностью 35,8 км, расположенный между Кинельским и Богатовским районами.
Также в преддверии праздника в 2024 году в ряде городов и районов Самарской области стартовали автопробеги. Ожидается, что с 7 по 9 мая более 500 автомобилей, украшенных флагами России, "Бессмертного полка России", Знаменем Победы, портретами ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников СВО, проедут по региональным трассам центральным улицам городов и поселков Самарской области.
Так, в Красноармейском районе участники автопробега уже успели оценить уровень комфорта обновляемой с 2019 года региональной трассы "Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка. "Автопробег в районе стартовал 7 мая. Его участники проедут по всем сельским поселениям района, посетят все памятники и обелиски района в дань памяти о погибших наших дедов возложат венки, всего у нас в районе 33 обелиска. Автопробег завершится 9 мая на Центральной площади села Красноармейское торжественным митингом в честь праздника Победы и праздничным концертом", — говорит глава Красноармейского района Сергей Источников.
Отметим, что трассу "Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка продолжают обновлять и в 2024 году. В апреле стартовали ремонтные работы на участке дороги между Красноармейским и Пестравским районами протяженностью 19 км.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?