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Суды Происшествия

Задержанный ФСБ самарский адвокат выслушал приговор

САМАРА. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд должен рассмотреть жалобу на приговор адвокату Айвугалыпу Айтасову. Ранее его судили за мошенничество с деньгами клиента.

Напомним, в ноябре 2022 г. адвокат предложил местному жителю по фамилии Мулдагалиев посодействовать в получении мягкого наказания в суде (а именно — штрафа) для его знакомого. Последнего обвиняли в незаконном обороте наркотиков. "На расходы" адвокат попросил 180 тыс. рублей. Эти деньги юрист обещал передать сотрудникам прокуратуры и суда. Но что-то не задалось.

В конце 2022 г. оперативники "взяли" Айтасова после получения 180 тыс. от Мулдагалиева. По предварительным данным, деньги изъяли из сумки адвоката. 16 февраля следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Обещание или предложение посредничества во взяточничестве"). Позже статью переквалифицировали на "Покушение на мошенничество". Айвугалып Айтасов отказывался комментировать свое уголовное дело. Ранее он работал прокурором Большеглушицкого района Самарской области.

Уголовное дело рассматривала судья Октябрьского района Самары Юлия Лобанова. Для своей защиты в суде юрист Айтасов пригласил себе еще трех адвокатов — Андрея Карномазова, Игоря Пирогова и Светлану Ильенко. Но приговор все же вышел обвинительный.

"Подсудимому назначили наказание в виде года ограничения свободы с соблюдением определенных условий", — уточнили в суде Октябрьского района Самары.

Теперь адвокаты Айтасова обжалуют решение в областном суде.

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