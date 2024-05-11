Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

В Самаре возбудили очередное уголовное дело из-за мошенничества с "инвестициями". Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
38-летнему самарцу в мессенджере написал незнакомец с предложением заработать на биржевой платформе. Нужно было только сделать стартовые взносы, а дальше жать большого заработка. Потерпевший заинтересовался и следовал подробной инструкции собеседника.
За четыре месяца самарец перечислил на счет более миллиона рублей. Только вот когда он захотел вывести прибыль, денег не оказалось. После этого мужчина пошел в полицию.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎