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Футбол Спорт

"Акрон" хочет улучшить условия концессии по Академии им. Коноплева

ТОЛЬЯТТИ. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Холдинг "Акрон" намерен улучшить условия договора концессии на реконструкцию тольяттинской Академии футбола имени Юрия Коноплева. Об этом в интервью "Волга Ньюс" рассказала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Фото: pxhere.com

"Все (условия концессии - прим. Волга Ньюс) выполняется в установленные сроки. Причем "Акрон" в процессе реконструкции предложил еще улучшить условия — вместо воздухоопорной конструкции над полем построить каркасную. Они провели мониторинг и поняли, что воздухоопорная конструкция не так долговечна, а длительное нахождение в таком объекте негативно сказывается на самочувствии", - сообщила министр.

По ее словам, "Акрон" хочет начать строительство основного поля уже в этом году вместо 2026 г., предусмотренного соглашением. Однако этому мешают старые здания, снос которых по условиям концессии запрещен пока не будут построены основные объекты. Сейчас "Акрон" пытается внести изменения в соглашение.

"Павел Анатольевич Морозов (бенефициар "Акрона" — прим. Волга Ньюс) обсуждал изменения в соглашение с губернатором. Он просит разрешить снести данные объекты, чтобы уже в этом году сделать новое поле. Губернатор нам дал поручение проработать вопрос в том числе с ФАС, в связи с тем, что объемы вложений не уменьшатся, наоборот — они значительно увеличиваются", - пояснила Лидия Рогожинская.

Она также сообщила, что сейчас на базе академии уже произведен ремонт в основном здании, заменено одно поле, приведены к нормам крытый манеж и учебные корпуса.

Напомним, концессионное соглашение по созданию современной футбольно-тренировочной базы было заключено в мае 2022 года. Оно предусматривает передачу объектов академии частному инвестору сроком на 20 лет, при этом право собственности сохранится за Самарской областью.

По соглашению будут построены физкультурно-оздоровительный корпус с медцентром и бассейном общей площадью не менее 3,5 тыс. кв. м, два футбольно-тренировочных поля с искусственным покрытием, газовая котельная. Реконструкции подвергнутся жилой и учетный корпуса СДЮШОР "Лада", футбольное поле с искусственным покрытием, где будет создан крытый футбольный манеж.

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