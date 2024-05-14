Сотрудник Самарской таможни отказался от взятки 158 тыс. рублей

В Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту покушения на дачу взятки сотруднику Самарской таможни.
По версии следствия, подозреваемый предложил сотруднику ведомства 158 тыс. руб., чтобы избежать досмотра товаров двойного назначения, ввезенных в РФ без документов. Так нарушитель планировал избежать административного наказания.
В итоге мужчину задержали уже по уголовной статье.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки