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Законотворчество Власть и политика

Депутаты губернской думы планируют ужесточить закон о продаже алкоголя

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 14 мая, в Самарской губернской думе прошло рабочее совещание комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи под председательством Андрея Мурзова. Участники встречи обсудили изменения в Закон Самарской области "О мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции на территории Самарской области".

Корректировки в федеральное законодательство, принятые в связи с многочисленными жалобами граждан страны, предоставили право регионам устанавливать дополнительные ограничения при розничной продаже алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах.

Напомним, вопрос об ограничении розничной продажи алкоголя и работы так называемых "разливаек" в многоквартирных домах поднимался в ходе прямого эфира губернатора Дмитрия Азарова 24 апреля. С просьбой ограничить работу или вовсе закрывать подобные заведения в жилых домах к главе региона обратилась жительница Тольятти.  

Тогда Дмитрий Азаров подчеркнул, что еще в феврале он обратился в Самарскую губернскую думу с предложением разработать закон о запрете размещения "разливаек" в многоквартирных домах.
— Готов поддержать закон в самом жестком формате. Этот вопрос надо решать", — заявил глава региона.

Профильный комитет при работе над проектом регионального закона проанализировал все предложения и мнения, чтобы в итоговом документе соблюсти баланс между интересами жителей, бизнеса и минимизировать социальную напряженность.

В ходе рабочего совещания было решено вынести на рассмотрение комитета законопроект, предусматривающий два предложения:

— ввести дополнительные ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, с 22 часов до 10 часов по местному времени;

— установить, что розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания осуществляется только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, соответствующих предъявляемым к ним санитарным требованиям.

Таким образом, продажа пива не будет осуществляется в таких заведениях как например, столовые, закусочные и т. д.

"Ограничения не коснутся добросовестных предпринимателей, а будут направлены на закрытие так называемых "рюмочных" и "разливаек". А именно продажи алкоголя в таких местах чаще всего влекут за собой нарушение тишины, общественного порядка и доставляют большие неудобства людям, живущим в непосредственной близости. К тому же многие из этих заведений общепита уже сейчас является нарушителями закона (например, часто не соблюдается санитарное требование о минимальной площади)", - отметил Андрей Мурзов.

Проект закона будет рассмотрен на заседании комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи 20 мая.

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Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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