Депутаты губернской думы планируют ужесточить закон о продаже алкоголя

Во вторник, 14 мая, в Самарской губернской думе прошло рабочее совещание комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи под председательством Андрея Мурзова. Участники встречи обсудили изменения в Закон Самарской области "О мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции на территории Самарской области".

Корректировки в федеральное законодательство, принятые в связи с многочисленными жалобами граждан страны, предоставили право регионам устанавливать дополнительные ограничения при розничной продаже алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах.

Напомним, вопрос об ограничении розничной продажи алкоголя и работы так называемых "разливаек" в многоквартирных домах поднимался в ходе прямого эфира губернатора Дмитрия Азарова 24 апреля. С просьбой ограничить работу или вовсе закрывать подобные заведения в жилых домах к главе региона обратилась жительница Тольятти.

Тогда Дмитрий Азаров подчеркнул, что еще в феврале он обратился в Самарскую губернскую думу с предложением разработать закон о запрете размещения "разливаек" в многоквартирных домах.

— Готов поддержать закон в самом жестком формате. Этот вопрос надо решать", — заявил глава региона.

Профильный комитет при работе над проектом регионального закона проанализировал все предложения и мнения, чтобы в итоговом документе соблюсти баланс между интересами жителей, бизнеса и минимизировать социальную напряженность.

В ходе рабочего совещания было решено вынести на рассмотрение комитета законопроект, предусматривающий два предложения:

— ввести дополнительные ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, с 22 часов до 10 часов по местному времени;

— установить, что розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания осуществляется только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, соответствующих предъявляемым к ним санитарным требованиям.

Таким образом, продажа пива не будет осуществляется в таких заведениях как например, столовые, закусочные и т. д.

"Ограничения не коснутся добросовестных предпринимателей, а будут направлены на закрытие так называемых "рюмочных" и "разливаек". А именно продажи алкоголя в таких местах чаще всего влекут за собой нарушение тишины, общественного порядка и доставляют большие неудобства людям, живущим в непосредственной близости. К тому же многие из этих заведений общепита уже сейчас является нарушителями закона (например, часто не соблюдается санитарное требование о минимальной площади)", - отметил Андрей Мурзов.

Проект закона будет рассмотрен на заседании комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи 20 мая.