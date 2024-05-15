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Министром спорта Российской Федерации назначен самарец Михаил Дегтярев

МОСКВА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уроженец Самарской области Михаил Дегтярев возглавил федеральное министерство спорта. Об этом сообщает пресс-служба самарского минспорта.

Напомним, информация о его потенциальном назначении была опубликована несколькими днями раньше. Его кандидатуру на пост федерального министра предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Дегтярев родился в 1981 году в Куйбышеве, сделал политическую карьеру в Самаре, где возглавлял реготделение ЛДПР. В Госдуме был председателем комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Мастер спорта по фехтованию, многократный чемпион Самары и Самарской области, призер всероссийских и международных соревнований по фехтованию.

В июле 2020 г. президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. В 2021 г. он одержал победу на выборах губернатора.

 

Предыдущий министр Олег Матыцин возглавлял минспорт России с 21 января 2020 года по 14 мая 2024 года. 

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