В Самаре археологи ищут остатки крепости Засекина

В Самаре на территории бывшего завода клапанов (участок, ограниченный улицами Водников, Кутякова и князя Григория Засекина) начались археологические раскопки. Об этом сообщает Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области
По мнению большинства историков, краеведов и археологов Самары, именно здесь располагалась основная часть Самарской крепости, построенной в 1586 году.
"В связи со значительным слоем техногенных напластований на территории бывшего завода, мощность которых составляет от 3 м до 7 м, непосредственно археологические раскопки должны предваряться снятием этих напластований при помощи техники под наблюдением археологов", - поясняют в управлении.
Общая площадь раскопок, на которых в настоящее время проведены и проводятся подготовительные работы по снятию позднейших наслоений, составляет около 200 кв. м. В заложенных рекогносцировочных шурфах и раскопах обнаружено несколько захоронений, совершенных в грунтовых ямах и предположительно в каменных склепах.
На отдельных участках раскопов обнаружены следы пожарищ в виде прослоек угля. Кроме этого, найдены фрагменты гончарной и лепной керамики, изделия из фарфора, металлические гвозди, медный крест и кости животных.
"Больший интерес вызывают остатки деревянного сруба в три венца, строительные конструкции, состоящие из бутового камня, дерева и кирпичной кладки на известковом растворе. Однако, чтобы соотнести их с оборонительными сооружениями или известными зданиями потребуется проведение дополнительных исследований", - указывается в сообщении.
Напомним, территория бывшего завода клапанов (около 3,3 га) принадлежала компании "Топ-Строй", которую связывают с самарским бизнесменом Алексеем Леушкиным. Несколько лет назад собственник снес корпуса предприятия. На его месте планировалось строительство торгового центра, однако археологи и архитекторы выступили против. Они настаивали на проведении раскопок на территории завода и обеспечении защиты культурного слоя.
В 2015 г. часть участка (2,6 га) купил Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Фонд планировал построить на нем жилые высотки, но не смог получить необходимые согласования.
Скорректированный проект планировки территории, опубликованный правительством региона, предполагается размещение на данной территории музея археологии.
Первая самарская крепость была основана князем Григорием Засекиным в 1586 году. Она сгорела в 1703 году. В начале XVIII в. рядом была построена земляная крепость, остатки которой археологи обнаружили во время раскопок на Хлебной площади в 2013-2014 годах.