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Культура

В Самаре археологи ищут остатки крепости Засекина

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на территории бывшего завода клапанов (участок, ограниченный улицами Водников, Кутякова и князя Григория Засекина) начались археологические раскопки. Об этом сообщает Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области

По мнению большинства историков, краеведов и археологов Самары, именно здесь располагалась основная часть Самарской крепости, построенной в 1586 году.

"В связи со значительным слоем техногенных напластований на территории бывшего завода, мощность которых составляет от 3 м до 7 м, непосредственно археологические раскопки должны предваряться снятием этих напластований при помощи техники под наблюдением археологов", - поясняют в управлении.

Первая самарская крепость была основана князем Григорием Засекиным в 1586 году. Она сгорела в 1703 году. В начале XVIII в. рядом была построена земляная крепость, остатки которой археологи обнаружили во время раскопок на Хлебной площади в 2013-2014 годах.

Общая площадь раскопок, на которых в настоящее время проведены и проводятся подготовительные работы по снятию позднейших наслоений, составляет около 200 кв. м. В заложенных рекогносцировочных шурфах и раскопах обнаружено несколько захоронений, совершенных в грунтовых ямах и предположительно в каменных склепах.

На отдельных участках раскопов обнаружены следы пожарищ в виде прослоек угля. Кроме этого, найдены фрагменты гончарной и лепной керамики, изделия из фарфора, металлические гвозди, медный крест и кости животных.

"Больший интерес вызывают остатки деревянного сруба в три венца, строительные конструкции, состоящие из бутового камня, дерева и кирпичной кладки на известковом растворе. Однако, чтобы соотнести их с оборонительными сооружениями или известными зданиями потребуется проведение дополнительных исследований", - указывается в сообщении.

Напомним, территория бывшего завода клапанов (около 3,3 га) принадлежала компании "Топ-Строй", которую связывают с самарским бизнесменом Алексеем Леушкиным. Несколько лет назад собственник снес корпуса предприятия. На его месте планировалось строительство торгового центра, однако археологи и архитекторы выступили против. Они настаивали на проведении раскопок на территории завода и обеспечении защиты культурного слоя.

В 2015 г. часть участка (2,6 га) купил Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Фонд планировал построить на нем жилые высотки, но не смог получить необходимые согласования.

Скорректированный проект планировки территории, опубликованный правительством региона, предполагается размещение на данной территории музея археологии.

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