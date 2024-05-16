Омбудсмен предложила выкупить здание Клиники сердца у Сергея Шатило

В Самарской области нужно модернизировать оказание кардиологической помощи населения. Для этого профильному центру потребуется новое здание. Об этом 16 мая на заседании комитета губдумы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам заявила уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гальцова.

"Везде есть современные кардиоцентры. Наш располагается в приспособленном здании. Его построили в 1967 году, как поликлинику", — объяснила свою позицию омбудсмен.

По ее словам, чтобы решить проблему, нужно рассмотреть возможность выкупить здание, которое строили для размещения Клиники сердца.

"И по моей информации, собственник готов продать объект. Либо нужно рассматривать возможность строительства другого здания. Прошу это учитывать при планировании бюджета. Думаю, нам удастся найти средства на эти цели", — добавила Ольга Гальцова.

Здание Клиники сердца, о котором говорила бизнесмен, построили на улице Тушинской — рядом с областным кардиоцентром. Инвестором выступало ООО "Современные медицинские технологии" Сергея Шатило.

Когда здание было почти готово, стройка встала. Власти через суд разорвали инвестиционный меморандум. Сам Сергей Шатило стал фигурантом уголовных дел, которые дошли до судов.