Встреча на сайте знакомств закончилась для самарца пропажей 3 млн рублей

В Самаре возбудили уголовное дело о мошенничестве на 3 млн рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
39-летний самарец на сайте знакомств встретил девушку из соседнего города. Месяц они переписывались, а потом решили созвониться в мессенджере. Сначала все шло хорошо, избранница рассказывала о себе, но в какой-то момент видеозвонок прервался, и мужчине позвонил незнакомец. Представившись правоохранителем, он заявил, что девушка с сайта знакомств выведала личные данные потерпевшего и теперь оформляет на него кредиты. Затем "правоохранитель" потребовал дать ему логин и пароль от личного кабинета банковского приложения, чтобы предотвратить мошенничество. Самарец так и сделал. После этого звонивший положил трубку, а со счета доверчивого мужчины пропали 3 млн рублей.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки