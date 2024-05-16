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Преступления Происшествия

Встреча на сайте знакомств закончилась для самарца пропажей 3 млн рублей

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело о мошенничестве на 3 млн рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

39-летний самарец на сайте знакомств встретил девушку из соседнего города. Месяц они переписывались, а потом решили созвониться в мессенджере. Сначала все шло хорошо, избранница рассказывала о себе, но в какой-то момент видеозвонок прервался, и мужчине позвонил незнакомец. Представившись правоохранителем, он заявил, что девушка с сайта знакомств выведала личные данные потерпевшего и теперь оформляет на него кредиты. Затем "правоохранитель" потребовал дать ему логин и пароль от личного кабинета банковского приложения, чтобы предотвратить мошенничество. Самарец так и сделал. После этого звонивший положил трубку, а со счета доверчивого мужчины пропали 3 млн рублей.

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