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Законотворчество Власть и политика

Самарские депутаты предложили давать знак "Почетный донор" тем, кто жертвует почку

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 16 мая, на заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике зампредседателя Самарской губдумы, руководитель фракции КПРФ Алексей Лескин предложил внести изменения в ФЗ "О трансплантации органов и тканей человека".

В частности, депутат предложил награждать знаком "Почетный донор" людей, которые жертвуют почкой.
Он напомнил, что современные медицинские технологии позволяют пересаживать практически любые органы и ткани, а в качестве доноров выступают, в основном, трупы. Однако некоторые операции, в том числе пересадка парного органа - почки, требует живого донора.

"Получается, что реципиент становится здоровым, а донор почки, напротив, больным. Теоретически он имеет право просить третью группу инвалидности в связи с отсутствием одного органа, но его не могут признать инвалидом - а иначе на каком основании у него забирали орган? - пояснил представитель фракции КПРФ. - Другой момент - таких операций не очень много. В целом по РФ от живых доноров проводится от 120 до 170 операций в год, в среднем 150. И эти доноры становятся не совсем здоровыми людьми. Должна быть благодарность, не каждый способен пойти на рисковый шаг".

Алексей Лескин добавил, что представители фракции, проанализировав федеральное законодательство, пришли к выводу: звание "Почетный донор" могут получить те, кто сдавал кровь или ее компоненты не менее 40 раз.

"Почему бы нам не отблагодарить людей, которые поделились парным органом, и сразу не присвоить это звание?" - рассудил он.

Депутаты губдумы единогласно поддержали законодательную инициативу. Также с ней согласились представители региональных минздрава и минсоцдема.

"Спасибо за социально значимый проект", - поблагодарила Алексея Лескина председатель комитета Марина Сидухина.

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И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

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Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

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Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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