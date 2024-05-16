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Экология Общество

В Самарской области обрабатывают леса от непарного шелкопряда

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минлесхоз продолжает обработки от непарного шелкопряда, чтобы не допустить ухудшения санитарного и лесопатологического состояния лесного фонда губернии. В этом году обработка проводится на общей площади почти 8 тыс. гектаров на территории пяти лесничеств: Красноярского, Ново-Буянского, Ставропольского, Рачейского и Шигонского. Обработка проводится биологическим препаратом "Дефилигнум" кишечного спектра действия.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

"Для наземных работ используется установка ГАРД на базе КамАЗа. Авиа-обработка проводится с помощью самолета АН-2. На его борту находится специальный бак на 1200 литров. Препарат под давлением подается на штанги, где расположены форсунки. Вместе с пилотом летает и лесничий, который следит за маршрутом по заранее утвержденным коридорам. Сегодня мы на аэродроме в Красном Яре, отсюда вылетает самолет на обработку 900 гектаров Большецаревщинского участкового лесничества", - отмечает Татьяна Черныховская, главный консультант управления охраны, защиты и воспроизводства лесов министерства.

Еще до начала обработки от непарного шелкопряда проводится серьезная работа. Специалисты проводят обследование, следят за изменением качественных и количественных характеристик вредителя после зимовки. Самка непарного шелкопряда откладывает яйца кучками в углубления коры стволов и пней. Численность одной яйцекладки составляет 300-1000 яиц. В начале мая гусеницы поднимаются в крону и активно поедают листья деревьев.

Если не принимать мер, то вредитель начнет бесконтрольно размножаться по всему лесу. Насаждения потеряют свою жизнеспособность и свою важнейшую защитную функцию.

"Непарник прожорливый: съев листву дерева, он может спуститься вниз за подростом и травянистой растительностью. Этот вредитель особо опасен, ведь степень повреждения им лесов может достигать 100%. А также для человека он сильный аллерген. У шелкопряда четыре стадии роста. Самая активная стадия у него в первом и втором возрасте. Именно в это время он и поддается обработке", - рассказывает Александр Спасков, консультант управления охраны, защиты и воспроизводства лесов министерства.

В 2024 г. на ликвидацию очагов вредных организмов на территории региона предусмотрено более 22 мл руб. из федерального бюджета.

"Ежегодно министерство совместно с федеральным центром защиты леса и департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу контролирует выполнение работ по борьбе с вредителями лесов нашего региона. В прошлом году эффективность обработки в очаге шелкопряда непарного составила более 76%, а в очаге пилильщика-ткача звездчатого - более 90%. Всего авиационным и наземным способом было обработано более 27 тысяч гектаров", - комментирует руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов минлесхоза Евгений Пенин.

Напомним, с 1 по 21 мая в регионе запрещено посещение лесов в местах обработки. Также запрещаются выпас животных, сбор лекарственных трав, ягод и грибов, размещение пасек и вылет пчел. На расстоянии 300-500 м от обработки установлены предупреждающие знаки.

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