Две легковушки столкнулись на ул. Гагарина в Самаре

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В субботу, 18 мая, в Самаре в ДТП попал 39-летний водитель ВАЗ-2111. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.