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Суды Происшествия

Экс-глава Счетной палаты Елена Дуброва обжалует приговор

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывшая глава Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва подала жалобу на приговор. Жалобу зарегистрировали 2 мая этого года. Кроме того, жалобу подавали представители прокуратуры, но затем ее отозвали. Дата пересмотра вердикта еще не назначена.

Напомним, изначально произошло следующее. При проверке ГКУ Самарской области "Служба транспортного обеспечения" сотрудники Счетной палаты нашли признаки мошенничества. Однако, по версии следствия, руководство Счетной палаты поручило подчиненным закрыть глаза на нарушения.

Дуброва сразу после задержания признала свою вину. При обысках у нее изъяли 1250 предметов, "похожих на патроны". В итоге в отношении нее возбудили дела по статьям о превышении должностных полномочий и о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

В суде на Дуброву дали показания ее бывшие подчиненные.

"Один из вопиющих фактов: автомобиль был, который не использовался по путевым листам с 2017 года. Находился в ГКУ "СТО" в полуразобраном состоянии, не было коробки передач, сидений. Тем не менее, в 2020 г. автомобиль активно ремонтировался по бумагам. Были признаки мошенничества и превышения должностных полномочий со стороны ГКУ "СТО", — сообщал свидетель, среди прочего об итогах проверки, которые пытались скрыть в Счетной палате.

В итоге суд Ленинского района Самары приговорил Елену дуброву к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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