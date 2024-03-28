Экс-председателю Счетной палаты Самарской области Елене Дубровой вынесли приговор

Суд Ленинского района Самары приговорил к трем годам и трем месяцам колонии общего режима теперь уже бывшую главу Счетной палаты Самарской области Елену Дуброву. Ее признали виновной в превышении должностных полномочий, а также незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия и боеприпасов.

Напомним, при проверке ГКУ Самарской области "Служба транспортного обеспечения" сотрудники Счетной палаты нашли признаки мошенничества. Однако, по версии следствия, руководство Счетной палаты поручило подчиненным закрыть глаза на нарушения.

Дуброва сразу признала вину. Также, по данным полиции, при обысках у Дубровой изъяли 1250 предметов, "похожих на патроны". По этому факту возбудили еще одно уголовное дело. На время разбирательства Дуброву отправили под домашний арест.

На одном из заседаний суда выступил бывший сотрудник Счетной палаты, который со своей коллегой проводил проверку Службы транспортного обеспечения (СТО).

"Началась проверка в октябре 2020 года. В связи с болезнью моей коллеги была приостановлена, ориентировочно, на месяц. Закончилось в феврале 2021 года. Это была проверка финансово-хозяйственной деятельности, проверялись бухгалтерская отчетность, контракты, зарплата, транспорт, ну и все имущество. Был выявлен ряд нарушений, в том числе с работами, которые выполнялись ООО "Гэмбл" в рамках заключенных контрактов. То есть там фигурировали расходы, которые фактически не осуществлялись. Согласно актам выполненных работ, якобы проводился ремонт машин, но в ходе осмотра я пришел к выводу, что данные автомобили на период "ремонта" либо вообще не выезжали из здания, либо использовались органами исполнительной власти", — утверждал свидетель.

По словам бывшего сотрудника Счетной палаты, недочетов было много.

"Один из вопиющих фактов: автомобиль был, который не использовался по путевым листам с 2017 года. Находился в ГКУ "СТО" в полуразобранном состоянии, не было коробки передач, сидений. Тем не менее, в 2020 г. автомобиль активно ремонтировался по бумагам. Были признаки мошенничества и превышения должностных полномочий со стороны ГКУ "СТО", — сообщал свидетель.

Всего нарушений, по словам ревизора, нашли на 1,3 млн рублей.

"Дальше Марина Петровна Гундрова поручила мне убрать часть нарушений из акта и на основании акта уже потом формировался отчет. Поручение мне дано было устно. Насколько я помню, Гундрова подчинялась непосредственно Дубровой. Я не мог не исключить нарушения — документ бы все равно не вышел из стен Счетной палаты, а я был бы под угрозой увольнения", — сообщал мужчина.

Но позже все равно все вскрылось. Настоящие итоги проверки дошли до суда.

"В Самарском районном суде рассматривается дело в отношении сотрудников ГКУ и "Гэмбл". Один из подсудимых — Ельшин, кажется, бывший замдиректора ГКУ "СТО". Он непосредственно участвовал в заключении контрактов", — уточняет свидетель.

По данным открытых источников, Андрей Ельшин раньше значился в руководстве ГКУ "СТО".

По информации суда Самарского района, Ельшина судят по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Вместе с ним по делу проходит мужчина по фамилии Спиваков — его судят за мошенничество. Такая же фамилия у гендиректора ООО "Гэмбл".

На смену Дубровой в Счетной палате на этой неделе пришла Ольга Крикова. Последняя ранее занимала должность первого замминистра экономического развития и инвестиций Самарской области, а до этого трудилась в налоговой службе.