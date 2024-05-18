"Защищаемых" экс-главой Счетной палаты Еленой Дубровой приговорили к реальным срокам

В Самаре вынесли приговор экс-руководителю ГКУ "СТО" Андрею Ельшину и руководителю ООО "Гэмбл" Сергею Спивакову. Они получили реальные сроки за махинации с бюджетными деньгами.

Напомним, ранее сообщалось, что Счетная палата Самарской области выявила нарушения в ГКУ Самарской области "Служба транспортного обеспечения".

"Был выявлен ряд нарушений, в том числе с работами, которые выполнялись ООО "Гэмбл" в рамках заключенных контрактов. То есть там фигурировали расходы, которые фактически не осуществлялись. Согласно актам выполненных работ, якобы проводился ремонт машин, но в ходе осмотра я пришел к выводу, что данные автомобили на период "ремонта" либо вообще не выезжали из здания, либо использовались органами исполнительной власти", — утверждал один из свидетелей позже в суде.

Дальше глава Счетной палаты Елена Дуброва дала указание подчиненным не отображать в акте проверки обнаруженные признаки мошенничества. За это чуть позже силовики задержали Дуброву. Ей вменили превышение должностных полномочий. Потом при обысках у Дубровой нашли еще и патроны, поэтому к обвинению добавилась статья о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Дуброва вину признала. Тем не менее ее приговорили к реальному сроку лишения свободы — трем годам и трем месяцам колонии общего режима.

Параллельно под уголовное дело попали Ельшин и Спиваков (оперативную разработку вела ФСБ). Ельшина судили по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), Спивакова — за мошенничество.

По информации источников Волга Ньюс, следователи считают, что Спиваков и Ельшин сговорились и заключили контракт на ремонт машин в Службе транспортного обеспечения. А нас самом деле этот ремонт никто не сделал. Возможный ущерб — порядка 800 тыс. рублей. При этом считается, что Ельшин и Спиваков сняли деньги, которые от ГКУ переводили фирме "Гэмбл" за работы и поделили эти средства между собой.

"Согласно обвинительного заключения, место совершения обвиняемыми действий, направленных на незаконное изъятие денег, не установлено в ходе следствия, а местом окончания мошенничества, которое является наиболее тяжким, является место изъятия денег с банковского счета УФК по Самарской области, открытого и обслуживаемого в отделении по Самарской области Волго- Вятского главного управления Центрального банка РФ, расположенного по адресу: Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, 112", — сообщается на сайте суда Ленинского района, куда изначально направили материалы дела.

Далее дело рассматривал суд Самарского района. В итоге Спивакова приговорили к одному году и 10 месяцам колонии общего режима. Ельшина приговорили к двум годам колонии общего режима. Обоих мужчин, до этого находившихся под запретом определенных действий, взяли под стражу в зале суда.