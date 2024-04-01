В Самаре заканчивают суд над "защищенными" экс-главой Счетной палаты Еленой Дубровой

В суде Самарского района столицы 63 региона подходит к завершению процесс в отношении экс-руководителя ГКУ "СТО" Андрея Ельшина и руководителя ООО "Гэмбл" Сергея Спивакова. Их обвинили в похищении бюджетных денег.

Напомним, ранее сообщалось, что Счетная палата Самарской области выявила нарушения в ГКУ Самарской области "Служба транспортного обеспечения".

"Был выявлен ряд нарушений, в том числе с работами, которые выполнялись ООО "Гэмбл" в рамках заключенных контрактов. То есть там фигурировали расходы, которые фактически не осуществлялись. Согласно актам выполненных работ, якобы проводился ремонт машин, но в ходе осмотра я пришел к выводу, что данные автомобили на период "ремонта" либо вообще не выезжали из здания, либо использовались органами исполнительной власти", — утверждал один из свидетелей позже в суде.

Дальше глава Счетной палаты Елена Дуброва дала указание подчиненным не отображать в акте проверки обнаруженные признаки мошенничества. За это чуть позже силовики задержали Дуброву. Ей вменили превышение должностных полномочий. Потом при обысках у Дубровой нашли еще и патроны, поэтому к обвинению добавилась статья о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Дуброва вину признала. Тем не менее на днях ее приговорили к реальному сроку лишения свободы — трем годам и трем месяцам колонии общего режима.

Параллельно под уголовное дело попали Ельшин и Спиваков. Ельшина судят по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), Спивакова — за мошенничество.

По информации источников Волга Ньюс, следователи считают, что Спиваков и Ельшин сговорились и заключили контракт на ремонт машин в Службе транспортного обеспечения. А нас самом деле этот ремонт никто не сделал. Возможный ущерб — порядка 800 тыс. рублей. При этом считается, что Ельшин и Спиваков сняли деньги, которые от ГКУ переводили фирме "Гэмбл" за работы и поделили эти средства между собой.

"Согласно обвинительного заключения, место совершения обвиняемыми действий, направленных на незаконное изъятие денег, не установлено в ходе следствия, а местом окончания мошенничества, которое является наиболее тяжким, является место изъятия денег с банковского счета УФК по Самарской области, открытого и обслуживаемого в отделении по Самарской области Волго- Вятского главного управления Центрального банка РФ, расположенного по адресу: Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, 112", — сообщается на сайте суда Ленинского района, куда изначально направили материалы дела.

Сейчас же дело рассматривает суд Самарского района. В процессе приступили к допросу обвиняемых. После этого гособвинитель должен запросить наказание для них. Сами мужчины вину не признают.

По данным Seldon.Basis, ООО "Гэмбл" имеет двух совладельцев. Это Михаил Малеев и Татьяна Бочкарева. Малеев является гендиректором занимающимся торговлей автомобилями ООО "АПС", строительной компании ООО "Самара-ринг", специализирующимся на деятельности гостиниц и зарегистрированном в Калуге на ул. Азаровской, 18 ООО "МВМ" и занимающимся торговлей ООО "МГМ-Групп". Татьяна Бочкарева была совладельцем ликвидированного ООО "Танэк" и занимавшимся арендой имущества ООО "Автотемп".

В ГКУ Самарской области "СТО" сейчас новый директор — Игорь Мельников. Один из крупнейших контрактов 2024 г., на 3,5 млн руб., заключен с ООО "Извозчикъ", гендиректором которой является Дмитрий Куркин. Эта компания в 2023 г. также была поставщиком для прокуратуры Самарской области.

На смену Дубровой в Счетной палате пришла Ольга Крикова. Последняя ранее занимала должность первого замминистра экономического развития и инвестиций Самарской области, а до этого трудилась в налоговой службе.