В Самаре выставили на продажу доходный дом Егорова-Андреева

В Самаре на продажу выставлен доходный дом Егорова-Андреева. Стоимость трехэтажного особняка-памятника площадью 2 тыс. кв. м с участком в 11 соток, расположенного на ул. Некрасовской, 61, оценили в 67 млн рублей.

Здание было построено в 1913 году по проекту Дмитрия Вернера, который в 1910 году был главным архитектором Самары.

"Здание 3-х этажное и подвал, жилое с нежилыми помещениями (торговыми и складскими)исторический центр, первая линия, хороший подъезд, весь город.транспорт, общ. пл.2000кв.м, 11сот.зем.участок, под банк, магазин, офисы, жилье, потолки 4,5 м, дом памятник, требует реконструкции, торг", - отмечается в сообщении.

Напомним, в начале 2016 года объект уже выставлялся на продажу. Тогда его пытались реализовать за 49 млн рублей. Представитель продавца пояснял, что у особняка несколько собственников, а покупателя ищут, так как на реконструкцию не хватает средств. Сообщалось, что стоимость восстановления здания составит не менее 200 млн рублей.