Мошенники выманили у жителя Самарской области деньги на дорогое лечение

В Самарской области 55-летний местный житель пострадал от новой схемы мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчине позвонил якобы сотрудник поликлиники и сказал, что сельчанину нужно пройти курс лечения, так пришли его очень плохие анализы. При этом лечение платное, а вот нужное дорогое лекарство поликлиника предоставит бесплатно, так как его стоимость покроет страховка.

Потерпевшему также предложили сразу перевести деньги, чтобы сдвинуть с очереди на бесплатные услуги, и прислали ссылку на оплату в мессенджере. Мужчина выполнил все указания и перевел 80 тыс. рублей. Ему даже назначили дату приема в больнице. Однако в назначенный день он обнаружил, что его обманули мошенники.