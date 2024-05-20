Мошенники выманили у жителя Самарской области деньги на дорогое лечение

В Самарской области 55-летний местный житель пострадал от новой схемы мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Мужчине позвонил якобы сотрудник поликлиники и сказал, что сельчанину нужно пройти курс лечения, так пришли его очень плохие анализы. При этом лечение платное, а вот нужное дорогое лекарство поликлиника предоставит бесплатно, так как его стоимость покроет страховка.
Потерпевшему также предложили сразу перевести деньги, чтобы сдвинуть с очереди на бесплатные услуги, и прислали ссылку на оплату в мессенджере. Мужчина выполнил все указания и перевел 80 тыс. рублей. Ему даже назначили дату приема в больнице. Однако в назначенный день он обнаружил, что его обманули мошенники.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки