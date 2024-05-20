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Архитектура Культура

У здания бывшей казармы на ул. Садовой в Самаре восстановят фасад

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На объекте культурного наследия "Казарма для служителей" на ул. Садовой, 54А в Самаре проведут капремонт фасада. О согласовании документации проекта сообщает Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

Здание является частью архитектурного ансамбля "Управление 2-й полицейской части Самары", построенного по проекту Александра Зеленко.

"В ходе ремонта специалисты демонтируют с фасада кондиционеры, оконные решетки, электрокабели и другие внешние элементы. При восстановлении будут отреставрированы кирпичная кладка фасада и декор. Поверхность стены от биопоражений и выветривания обработают различными составами. Затем фасад окрасят. В здании также заменят отливы подоконников, подъездные двери и поздние оконные заполнения. На кирпичных столбах ограждения воссоздадут оригинальный штукатурный декор", - отмечается в сообщении.

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