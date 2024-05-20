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Суды Происшествия

Депутату запросили наказание за ложные данные против министра

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В суде Октябрьского района Самары в понедельник, 20 мая, прошли прения сторон по уголовному делу, которое возбудили в отношении депутата Совета депутатов Самарского района и представителя партии "Справедливая Россия" Алексея Митрофанова. Его судили за попытку коммерческого подкупа и фальсификацию доказательств.

Напомним, по предварительной версии, Митрофанов через родственницу пытался передать незаконное вознаграждение заместителю руководителя Фонда капитального ремонта Самарской области.

"Деньги предназначались за то, чтобы организацию не внесли в "черный список". Фирма занималась капремонтом домов, но нарушила сроки сдачи", — сообщал источник Волга Ньюс.

Как стало известно в суде 20 мая, Митрофанов пытался передать через гражданку Алешину "лицу, выполняющему организационно-распорядительные функции" 50 тыс. руб. и бутылку коньяка стоимостью 2 тыс. рублей. Все это предназначалось за совершение действий в интересах ООО "Агростроймонтаж-2", а именно за неведение претензионно-судебной деятельности.

В итоге Митрофанова задержали силовики.

Кроме того, Митрофанов обращался в отдел полиции Ленинского района Самары с заявлением о преступлении, а именно причинении ему телесных повреждений врио министра имущественных отношений региона Игорем Андреевым (теперь уже — министр) в кафе "Корж". Митрофанов представил эксперту заведомо несоответствующие сведения о нанесении ему повреждений, значительная часть которых была причинена ему его знакомым Исаковым.

В итоге представитель прокуратуры запросила за оба преступления Митрофанову штраф в 450 тыс. руб. в доход государства. Также депутата попросили лишить на два года права занимать должности на госслужбе и в органах муниципального управления.

Адвокат депутата же попросила прекратить уголовное дело и назначить Митрофанову судебный штраф.

Решение суд примет в июне.

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