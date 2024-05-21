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Культура

"ЗИМфест" в Самаре: бесплатные уличные спектакли и лекция от московского историка кино

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 22 мая, в 18.00 и в субботу, 25 мая, в 15.00 в рамках проекта "ЗИМфест. Наследие модернизма" пройдут показы променад-спектакля режиссера Артема Устинова "По дороге на Бродвей" (12+)..

Фото: предоставлено организаторами

Послевоенный советский модернизм в архитектуре возник во время "хрущевской оттепели". В конце 1950-х — начале 1960-х менялся не только облик городов, но и культурная среда. Культовым местом Самары того времени был только что разбитый в центре города сквер "Три вяза", здесь собиралась прогрессивная молодежь, а улица Куйбышева стала "Бродвеем", по которому фланировали юные стиляги.

Спектакль создан на основе историй бывшего руководителя фотоклуба "ГМК-62" Владимира Емца и композитора и актера Сергея Бережного. Получилось аудио-путешествие с представителями двух разных поколений, которые рефлексируют о своем прошлом, говорят о стилягах и о двухтысячных, о первом Макдональдсе и советском мороженом, о кассетах и о пластинках "на костях", проводя между ними параллели.

Старт: сквер "Три вяза" (ул. Некрасовская ул., 28) Для участия необходимо иметь с собой заряженный телефон с установленным приложением Telegram и наушники. Рекомендуем быть в удобной обуви. Продолжительность спектакля — 1 час. Окончание маршрута — Площадь революции.

Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация по ссылке:

22 мая в 18.00 https://zim-galereya.timepad.ru/event/2891976/

25 мая в 15.00 https://zim-galereya.timepad.ru/event/2891986/

Также, 25 мая в 19.00 в "ЗИМ Галерее" московский историк кино Кирилл Горячок прочитает лекцию "Родченко в кино: между игровым и документальным". Лекция пройдет в рамках выставки "Индустриальный мир Александра Родченко".

Александр Родченко был активным соучастником рождения и расцвета советского кинематографа в 1920-е годы. Для него, как и для многих авангардистов того времени, кинокамера была неисчерпаемым источником для художественных экспериментов. Вместе с Дзигой Вертовым, пионером документального кино, Родченко оформлял титры для киножурнала "Кино-Правда". Надписи не просто иллюстрировали или объясняли события на экране, но и придавали им эмоциональный поэтический окрас. Вместе с женой, художницей Варварой Степановой, они в особой конструктивистской манере оформляли декорации и костюмы для фильмов Льва Кулешова, Бориса Барнета и Виталия Жемчужного. На лекции речь пойдет о специфике работы Родченко в кино, о взглядах художника и фотографа на новый вид искусства, какое влияние он оказал на развитие советское киноискусства.

Вход на лекцию свободный, запись не требуется.

"ЗИМфест. Наследие модернизма" — проект концептуального жилого комплекса "ЗИМ Галерея". Его куратором выступает историк архитектуры Армен Арутюнов.

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