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Самарские депутаты предложили запретить продажу пива на расстоянии менее 50 метров от МКД

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 20 мая, в Самарской губдуме прошло заседание комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи. Одним из обсуждаемых стал вопрос совершенствования регионального законодательства в сфере ограничений для "разливаек".

Напомним, ранее стало известно, что в регионе планируют ввести ряд ограничений на работу "разливаек".

В частности, планируется ввести дополнительные ограничения времени розничной продажи алкоголя — с 22:00 до 10:00 по местному времени "с целью обеспечения общественного порядка в МКД". Кроме того, с 0 до 24 часов (круглосуточный запрет, — прим. ред.) будет запрещена розничная продажа спиртного (пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха) при оказании услуг в объектах общепита (за исключением ресторанов), расположенных в МКД или рядом с ними. Исключение составят организации, работающие на основании лицензии.

Депутат Михаил Маряхин предложил дополнить проект закона и озвучил ряд инициатив от фракции "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". В частности, он инициировал установить временные ограничения по продаже пива не только для кафе, расположенных в многоквартирных домах, но и в объектах общепита, находящихся в 50 метрах от МКД; не распространять действие ограничительных мер на объекты общественного питания гостиниц, занимающих помещения в многоквартирных домах, а также на точки общепита в местах высокой туристической привлекательности.

В настоящее время законопроект проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

Учитывая, что изменения вносят обязательные требования для бизнеса, предлагается ввести переходный период и установить, что данные положения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

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Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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