Самарские депутаты предложили запретить продажу пива на расстоянии менее 50 метров от МКД

В понедельник, 20 мая, в Самарской губдуме прошло заседание комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи. Одним из обсуждаемых стал вопрос совершенствования регионального законодательства в сфере ограничений для "разливаек".

Напомним, ранее стало известно, что в регионе планируют ввести ряд ограничений на работу "разливаек".

В частности, планируется ввести дополнительные ограничения времени розничной продажи алкоголя — с 22:00 до 10:00 по местному времени "с целью обеспечения общественного порядка в МКД". Кроме того, с 0 до 24 часов (круглосуточный запрет, — прим. ред.) будет запрещена розничная продажа спиртного (пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха) при оказании услуг в объектах общепита (за исключением ресторанов), расположенных в МКД или рядом с ними. Исключение составят организации, работающие на основании лицензии.

Депутат Михаил Маряхин предложил дополнить проект закона и озвучил ряд инициатив от фракции "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". В частности, он инициировал установить временные ограничения по продаже пива не только для кафе, расположенных в многоквартирных домах, но и в объектах общепита, находящихся в 50 метрах от МКД; не распространять действие ограничительных мер на объекты общественного питания гостиниц, занимающих помещения в многоквартирных домах, а также на точки общепита в местах высокой туристической привлекательности.

В настоящее время законопроект проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

Учитывая, что изменения вносят обязательные требования для бизнеса, предлагается ввести переходный период и установить, что данные положения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.