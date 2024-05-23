Приговор сыну замминистра МВД Зубова должны пересмотреть

В суде зарегистрировали жалобу на приговор сына замминистра МВД Дениса Зубова, а также президента мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игоря Карпова и бывшего директора ООО "МО ТНП" Василия Ермакова. Как следует из данных служителей Фемиды, жалобу адвокатов зарегистрировали 16 мая — на 10 день после вынесения приговора. Теперь ее должен рассмотреть Самарский областной суд.

Напомним, 11 февраля 2022 г. Зубова, Ермакова и Карпова задержали в самарском ТЦ "Вива Лэнд". Их обвинили в даче взятки 18 млн руб. сотруднику ФСБ. По версии следствия, силовику предложили "крышевать" нефтебазу ООО "Межотраслевое объединение ТНП", расположенную в с. Богатое. Предположительно, за общее покровительство обещали разовую выплату 18 млн руб. и далее по 5 млн руб. ежемесячно.

Судебное следствие по делу проходило в закрытом режиме. В итоге Ермакова приговорили к восьми годам со штрафом в 36 млн руб., Зубова — к семи годам со штрафом в 18 млн, Карпова — к семи годам без штрафа. Отбывать наказание им всем предстоит в колонии строгого режима. Уточнялось, что в назначенные сроки заключения зачтут то время, что подсудимые провели под арестом. Кроме того, источники считают, что все фигуранты, теоретически, могут запросить условно-досрочное освобождение, например, по состоянию здоровья.

Интересно, что Карпов и Ермаков ранее уже были фигурантами других криминальных эпизодов. Так, в биографии Карпова есть судимость за незаконное предпринимательство, полученная в 2016 году. Он вывозил нефть с месторождения под видом технической воды и сдавал ее на базу "ТНП". Материалы того дела собирали сотрудники ФСБ.

Ермаков как руководитель "ТНП" представлял компанию в громком деле о взятках сотрудникам ФСБ. В 2018 г. три полковника-чекиста — Сергей Гудованый, Павел Чермашенцев и Александр Переточкин — получили крупные сроки за 118 млн руб., которые им передавали посредники за крышевание компании. Ермаков также проходит свидетелем по уголовному делу о передаче взятки другим сотрудникам УФСБ по Самарской области — Ивану Гудкову и Михаилу Горбунову.