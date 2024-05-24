В мае 2024 года завершена реставрация памятника "Счастливая семья" в Красноглинском районе города Самары

Памятник отреставрирован при поддержке Электрощит Самара. Символично, что памятник вновь открыт для горожан в 2024 году, объявленном в России Годом семьи.

Обновление скульптурной композиции началось в 2023 году и было приурочено 80-летию Электрощит Самара. Работы проводились профессиональными реставраторами: были учтены все особенности постамента и скульптуры, сохранены детали и художественный облик.

"Счастливая семья" — скульптура, установленная в 1950-е годы в окрестностях поселка Красная Глинка в Самаре работниками завода Электрощит. На постаменте располагаются три фигуры, олицетворяющие благополучие и крепкие семейные ценности: женщина, мужчина и маленькая девочка, сидящая у него на руках.

Как поясняет Сергей Рябов, архитектор проекта, памятник "Счастливая семья" уникален тем, что размещен на оживленной магистрали. Для реализации проекта был разработан проект по современному благоустройству территории вокруг памятника. В основу лег образ плодородной земли: символ того, что за видимым ощущением счастья всегда стоит менее презентабельный, но важный пласт компромиссов, традиций и всего того, на чем это счастье базируется, что его питает. Так, в решении покрытий, палисада и оформления постамента использовались темные и фактурные материалы, формируя основу, из которой словно и вырастает светлый памятник. Работа над реставрацией скульптуры проходила деликатно: был открыт исторический слой, который стал основой для колористического решения проекта.

"Для нас важно сохранить культурный облик территории своего присутствия, приложить максимальные усилия, чтобы жителям было комфортно. Памятник "Счастливая семья" — это тот символ, который обязательно нужно сберечь для сегодняшних и будущих поколений горожан. Символично, что памятник вновь открыт для горожан в 2024 году, объявленном в России Годом семьи. Ведь семья — это ценность, которая всегда, во все исторические эпохи особо почиталась в нашей стране, потому что поддержка родных, близких, друзей — главная опора в жизни и составляющая любого успеха", — прокомментировал генеральный директор АО "ГК Электрощит — ТМ Самара" Дмитрий Куприянов.

"Электрощит Самара — социально ответственная компания и деловой партнер. И не раз это доказала. Четкая последовательность действий руководства предприятия и верность принятым на себя обязательствам — это отличает Электрощит Самара и дает уверенность, что все задуманное будет реализовано", — отметил глава Красноглинского внутригородского района г. о. Самара Вячеслав Коновалов.