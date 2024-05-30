У "Феррони Тольятти" не получилось оспорить перерасчет зарплат за время простоя

ООО "Феррони Тольятти" не смогло оспорить решения суда об оплате простоя сотрудникам. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Напомним, 13 мая 2023 г. в здании завода произошел пожар. Огонь повредил имущество предприятия на площади 20 тыс. кв. м, обрушилась кровля. После этого вышел приказ об объявлении простоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя.
МЧС выяснило, что ООО "Феррони Тольятти" работало с многочисленными нарушениями требований противопожарных норм. Надзорное ведомство посчитало, что причины простоя все же зависели от работодателя, и потребовала отменить приказ, а также перерассчитать зарплаты сотрудникам за два месяца простоя.
Фирма с прокуратурой не согласилась, и в ситуации начал разбираться суд. Комсомольский районный суд Тольятти признал необоснованной названную ранее причину простоя сгоревшего завода "Феррони".
Ответчик подал апелляционную жалобу на это решение. Но областной суд не стал ничего менять.
Теперь прокуратура будет контролировать перерасчет зарплаты более чем 2,5 тыс. сотрудникам предприятия.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”