У "Феррони Тольятти" не получилось оспорить перерасчет зарплат за время простоя

ООО "Феррони Тольятти" не смогло оспорить решения суда об оплате простоя сотрудникам. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, 13 мая 2023 г. в здании завода произошел пожар. Огонь повредил имущество предприятия на площади 20 тыс. кв. м, обрушилась кровля. После этого вышел приказ об объявлении простоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя.

МЧС выяснило, что ООО "Феррони Тольятти" работало с многочисленными нарушениями требований противопожарных норм. Надзорное ведомство посчитало, что причины простоя все же зависели от работодателя, и потребовала отменить приказ, а также перерассчитать зарплаты сотрудникам за два месяца простоя.

Фирма с прокуратурой не согласилась, и в ситуации начал разбираться суд. Комсомольский районный суд Тольятти признал необоснованной названную ранее причину простоя сгоревшего завода "Феррони".

Ответчик подал апелляционную жалобу на это решение. Но областной суд не стал ничего менять.

Теперь прокуратура будет контролировать перерасчет зарплаты более чем 2,5 тыс. сотрудникам предприятия.