Названы сроки капитального ремонта улицы Дачной

Подрядчик завершает проектирование капитального ремонта дороги на улице Дачной в Самаре. Об этом на заседании комитета гордумы по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям заявил глава управления капстроительства Самары Юрий Дидковский.

Улица Дачная прославилась своими ямами-кратерами. Уже на протяжении нескольких лет власти обсуждают решение проблемы. Планировалось провести реконструкцию дороги. Однако от этой идеи чиновники в итоге отказались из-за большого количества инженерных коммуникаций и решили провести капитальный ремонт.

Проект разрабатывает ОАО "Самарагорпроект" за 7,9 млн рублей. Подрядчики должны предусмотреть обустройство проезжей части шириной 6,5 -7,0 м (две полосы по 3,25-3,5 м) и тротуаров на участке от ул. Пензенской до ул. Чернореченской.

"В этом году планируется получение положительного заключения госэкспертизы на проект. В следующем году приступим к капитальному ремонту дороги. Реконструкцию улицы провести невозможно из-за требований теплоэнергетиков", — объяснил Юрий Дидковский.

По его словам, в городскую администрацию продолжают поступать жалобы жителей на ямы на улице Дачной. В качестве временной меры их решили засыпать гранулянтом.