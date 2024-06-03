Названы сроки капитального ремонта улицы Дачной

Подрядчик завершает проектирование капитального ремонта дороги на улице Дачной в Самаре. Об этом на заседании комитета гордумы по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям заявил глава управления капстроительства Самары Юрий Дидковский.
Улица Дачная прославилась своими ямами-кратерами. Уже на протяжении нескольких лет власти обсуждают решение проблемы. Планировалось провести реконструкцию дороги. Однако от этой идеи чиновники в итоге отказались из-за большого количества инженерных коммуникаций и решили провести капитальный ремонт.
Проект разрабатывает ОАО "Самарагорпроект" за 7,9 млн рублей. Подрядчики должны предусмотреть обустройство проезжей части шириной 6,5 -7,0 м (две полосы по 3,25-3,5 м) и тротуаров на участке от ул. Пензенской до ул. Чернореченской.
"В этом году планируется получение положительного заключения госэкспертизы на проект. В следующем году приступим к капитальному ремонту дороги. Реконструкцию улицы провести невозможно из-за требований теплоэнергетиков", — объяснил Юрий Дидковский.
По его словам, в городскую администрацию продолжают поступать жалобы жителей на ямы на улице Дачной. В качестве временной меры их решили засыпать гранулянтом.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...