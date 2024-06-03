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Преступления Происшествия

Сотрудника "скорой помощи" из Самары подозревают в мошенничестве

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат"). Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, подозреваемый устроился на работу в Самарскую городскую ССМП и при этом предъявил поддельный диплом о среднем профессиональном образовании по специальности "лечебное дело", диплом о профессиональной переподготовке по специальности "скорая и неотложная помощь". При этом в реальности медицинского образования работник не имел — он учился в медицинском вузе, но взял академический отпуск и после него не окончил обучение.

На основании заявления работника "скорой" региональное министерство здравоохранения Самарской области предоставила ему единовременную выплату 500 тыс. рублей.

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