Сотрудника "скорой помощи" из Самары подозревают в мошенничестве

В Самаре возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат"). Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, подозреваемый устроился на работу в Самарскую городскую ССМП и при этом предъявил поддельный диплом о среднем профессиональном образовании по специальности "лечебное дело", диплом о профессиональной переподготовке по специальности "скорая и неотложная помощь". При этом в реальности медицинского образования работник не имел — он учился в медицинском вузе, но взял академический отпуск и после него не окончил обучение.

На основании заявления работника "скорой" региональное министерство здравоохранения Самарской области предоставила ему единовременную выплату 500 тыс. рублей.