Тольяттинец отправится в колонию из-за пьяной поножовщины

Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор по уголовному делу об умышленном нанесении тяжких травм. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Неоднократно судимый тольяттинец выпивал в гостях у малознакомого мужчины. Они поссорились, и обвиняемый ударил оппонента ножом в поясницу. Потерпевшего доставили в больницу, правда, он отказался от лечения и на следующий день отправился домой.
Задержанный признал частично и утверждал, что не планировал наносить тяжкие травмы. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!