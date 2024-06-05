Тольяттинец отправится в колонию из-за пьяной поножовщины

Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор по уголовному делу об умышленном нанесении тяжких травм. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Неоднократно судимый тольяттинец выпивал в гостях у малознакомого мужчины. Они поссорились, и обвиняемый ударил оппонента ножом в поясницу. Потерпевшего доставили в больницу, правда, он отказался от лечения и на следующий день отправился домой.

Задержанный признал частично и утверждал, что не планировал наносить тяжкие травмы. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима.