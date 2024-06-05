Вячеслав Федорищев: "Изменений в вопросах развития футбола сейчас не будет никаких"

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопрос о возможных изменениях в развитии футбола в регионе.

"Изменений в вопросах развития футбола сейчас не будет никаких. Я люблю футбол, я буду ходить на матчи. А как руководитель субъекта, делать все, чтобы его поддерживали. А вот какие будут новые большие вещи, поговорим отдельно", — сказал Федорищев sport-express.ru.

"Крылья Советов" по итогам сезона-2023/24 заняли 9 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. Также в Премьер-лигу впервые в истории пробился "Акрон".

"Для нас это, во-первых, большое счастье, потому что вы знаете, какими усилиями, через тернии "Акрон" попал… Самое главное, это очень достойные ребята: и игроки, и тренерский штаб. Поэтому для нас выход тольяттинского клуба — большое счастье. Во-вторых, это уверенность в том, что наша молодежь будет еще больше вовлечена в спорт. Вот это очень важно, поскольку у нас вроде бы, с одной стороны, и много направлений для детского спорта, но их надо постоянно усиливать. Поэтому для правительства теперь стоит очень важная задача дофинансировать данное направление, где у нас есть на то полномочия. Поскольку теперь в РПЛ две команды, вместе с клубами нужно увеличивать материальную поддержку, чтобы больше талантливой молодежи имело возможность на хороших профессиональных базах тренироваться и становиться чемпионами", — отметил Федорищев.